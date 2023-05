Meteo, maltempo in attenuazione sull'Emilia Romagna, ma nel weekend è in arrivo un nuovo ciclone

Meteo, è in fase di esaurimento il vortice responsabile di questa ondata di maltempo che sull'Emilia Romagna ha assunto carattere alluvionale. Oggi il tempo sarà variabile al Nordovest e sulle zone interne, a causa dell'assenza di un campo di alta pressione capace di stabilizzare le condizioni meteorologiche, riporta 3Bmeteo.

Nel frattempo al Nordovest è in fase di avvicinamento un nuovo impulso di instabilità che andrà approfondendosi tra l'Europa sudoccidentale e il Nord Africa. Ne conseguirà un nuovo peggioramento venerdì al Nordovest, in Sardegna e sulle regioni tirreniche centro-settentrionali, con piogge e rovesci in intensificazione.

Maltempo e fiumi esondati in Emilia Romagna, allagato il centro di Lugo. Pichetto: «Blocco dei mutui e stato di calamità»

Mamma e figlio salvati a nuoto a Cesena. Il cuoco che ha preso in braccio il bambino: «Lui mi ha sorriso, poi mi si è aggrappato al collo»