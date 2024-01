Defibrillatore rubato in via di Val Melaina: «Sappiamo dov'è (ha il Gps). Aiutateci a riprenderlo, non possiamo bussare a tutte le famiglie»

Ha aperto la teca e, senza alcuna esitazione, ha portato via il defibrillatore pubblico installato dalla protezione civile. È successo a Roma, in via di Val Melaina 38 (III Municipio). «Chi ci rimette è un'intera comunità che non avrà più un presidio salvavita in un quartiere dove si fatica a uscire dal degrado» spiega l’associazione Nsa protezione civile Odv, che ha pubblicato un appello per ritrovare il defibrillatore.

“L’identikit” del ladro del defibrillatore