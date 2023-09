IT-Alert, i complottisti: «Disattivate l'allarme». Così la Protezione Civile smonta le fake news

di Redazione web

Mentre nelle varie Regioni italiane i cittadini ricevono il messaggio di IT-Alert – il sistema di allarme pubblico che dirama ai telefoni cellulari presenti in una determinata area geografica messaggi utili in caso di gravi emergenze o catastrofi in corso – sui social circola una fake news: il nuovo sistema di avviso della Protezione Civile «è in realtà un sistema che traccia le persone e analizza posizione e attività».

La istituzioni smentiscono la fake news dei complottisti

«Controllano la tua posizione e la tua attività». Questa è una delle fake news che riguardano il mondo della tecnologia e più in particolare IT-Alert. Immedita la reazione delle struttura della Protezion Civile: «Non è vero: il servizio è unidirezionale e un messaggio di allarme ma non invia dati né informazioni di alcuni tipo sui destinatari». È questa la risposta agli attacchi dei complottisti e alle fake news in circolazione nelle ultime ore.

📲 Hai sentito dire che #ITalert ti entra nel telefonino per spiarti e tracciare ogni tuo movimento?

Spoiler alert: non è vero 🤷‍♀️ pic.twitter.com/wID31Fnvsg — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) June 26, 2023

Il sistema di allarme IT-Alert non è un’app ma un sistema di allarme già presente sui sistemi operativi iOS e Android. È arrivato oggi in Basilicata, Lombardia e Molise il messaggio di IT-Alert.

🔔In programma oggi, intorno alle ore 12, un test #ITalert. Se ti troverai in:

🔵 Molise

🔵 Lombardia

🔵 Basilicata

o nelle aree limitrofe, riceverai sul tuo cellulare un messaggio.

👉E poi aiutaci a migliorare: compila il questionario su https://t.co/S7DhoWfZU5. #19settembre pic.twitter.com/KYAYganXbi — IT-alert (@italertgov) September 19, 2023

Continua quindi la fase di sperimentazione, dopo i test in Toscana, Sardegna, Sicilia, Calabria, Emilia Romagna, Campania, Marche, Piemonte, Puglia e Umbria.

