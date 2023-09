It-Alert nel Lazio: un messaggio di allarme pubblico verrà inviato sui cellulari, ecco quando e a che ora

Giovedì 21 settembre alle ore 12 nel Lazio, tutti i cellulari agganciati alle celle di telefonia mobile del territorio saranno raggiunti da un messaggio di test IT-Alert, il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale. I dispositivi suoneranno contemporaneamente, emettendo un suono distintivo diverso da quello di tutte le notifiche a cui siamo abituati.

Non è necessario iscriversi o scaricare un’applicazione, e il servizio è anonimo e gratuito per gli utenti. Chi riceve il messaggio di test non ha nulla da temere e non dovrà fare altro che leggerlo per sbloccare il dispositivo. Il 21 settembre 2023 arriverà un messaggio di allarme a molti cittadini del Lazio.

IT-Alert, il 19 settembre test in Lombardia su tutti i cellulari. Complottisti nel panico: «Scappiamo in Svizzera»

It-Alert nel Lazio: quando e a che ora

Si tratta del cosiddetto It-Alert, volto a sperimentare una nuova modalità di avviso da parte della protezione civile: un nuovo sistema di allarme pubblico che prevede l'invio di un messaggio sui cellulari per dare informazioni importanti a chi lo riceve.

Per adesso si tratta soltanto di un esperimento che qualora funzionasse potrebbe diventare un modo originale e ottimi per informare la popolazione riguardo a emergenze imminenti o in corso. Sia in questa prima fase di sperimentazione che in futuro, qualora il sistema funzionasse e venisse confermato, la Protezione Civile consiglia di mantenere la calma una volta ricevuta la notifica. Dopo l'esperimento seguiranno, senza dubbio, ulteriori accorgimenti e aggiornamenti sull'argomento così da dare le giuste informazioni all'intera popolazione.

FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN

LEGGI ANCHE: — Sai perché a Roma si dice "sta 'n campana"? Ecco cosa accadeva quando non esistevano i cellulari

Giovedì 21 settembre alle ore 12 nel Lazio, tutti i telefoni cellulari agganciati alle celle di telefonia mobile del territorio saranno raggiunti da un messaggio di test IT-Alert, il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale. I dispositivi suoneranno contemporaneamente, emettendo un suono distintivo diverso da quello di tutte le notifiche a cui siamo abituati. Non è necessario iscriversi o scaricare un’applicazione, e il servizio è anonimo e gratuito per gli utenti. Chi riceve il messaggio di test non ha nulla da temere e non dovrà fare altro che leggerlo per sbloccare il dispositivo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Settembre 2023, 13:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA