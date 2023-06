It-Alert, l'sms di allarme della protezione civile non arriva ai turisti: imbarazzo in diretta tv. Poi, il terremoto che ha spavetato la popolazione

di Redazione web

It-alert è stato un flop. Il sistema ancora in fase di rodaggio prevede l'allerta pubblica nazionale tramite sms in caso di gravi emergenze tra cui eventi climatici estremi, crisi nucleari e altre catastrofi umane o ambientali.

Il primo test, condotto nella regione Toscana, non ha avuto l'esito sperato. Alle 11.03, infatti, la Protezione civile, in diretta su RaiNews24 ha fatto un primo tentativo con delle turiste e purtroppo, l'sms a loro non è arrivato.

Attimi di silenzio e l'imbarazzo si è percepito in studio. Subito dopo, ironia della sorte, una scossa di terremoto di 3.7 è stata percepita in maniera chiara dalla popolazione a Siena, Firenze e ad Arezzo. L'epicentro del sisma è stato registrato a Poggibonsi, in provincia di Siena. «Casualità?». Per alcuni utenti del web il test del nuovo sistema It-alert sarebbe connesso a quanto accaduto dopo, ma sicuramente non è andata così...

In diretta su RaiNews24 la protezione civile ha, dunque, fatto il primo test di It-Alert, che non ha avuto l'esito sperato. Il sistema di allarme pubblico è in fase di sperimentazione ed è gestito dalla Protezione Civile.

Le notifiche arrivano tramite comunicazione unidirezionale secondo tecnologia cell-broadcast a tutti coloro che sono connessi alle celle telefoniche a cui è stato inviato il messaggio.

I prossimi test saranno effettuati il 30 giugno in Sardegna; il 5 luglio in Sicilia; il 7 luglio in Calabria e il 10 luglio in Emilia-Romagna.

