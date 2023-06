Caldo, prima ondata in Italia: bollino arancione a Campobasso, giallo in 15 città (anche Roma, Bologna e Torino)

di Redazione web

L'estate è arrivata, e con essa la prima vera ondata di caldo su tutta l'Italia. È quanto registra il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, che monitora la situazione in 27 città. Mercoledì bollino giallo in 15 città, tra cui Roma, Bologna, Firenze, Torino e Trieste (soprattutto al centro-nord), verde in altre 11 città, mentre la città più sotto osservazione sarà Campobasso con un bollino arancione.

Un bollino arancione, giallo in 15 città

È ripartita infatti l'attività estiva del Piano caldo finalizzato a prevenire gli effetti negativi del caldo sulla salute, soprattutto nelle persone più fragili. E tornano i bollettini sulle ondate di calore elaborati dal Dipartimento di epidemiologia Ssr Regione Lazio, nell'ambito del Sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, coordinato dal ministero della Salute.



«Il bollino arancione o livello 2 indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili - ricorda il ministero - Il bollino giallo o livello 1 (pre-allerta) indica condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un'ondata di calore».

I bollettini su 27 città

I bollettini vengono pubblicati, come ogni anno, dal lunedì al venerdì, a partire da metà maggio fino a metà settembre. Il sistema operativo è dislocato in 27 città italiane e consente di individuare, giornalmente, per ogni specifica area urbana, le condizioni meteo-climatiche a rischio per la salute, soprattutto dei soggetti vulnerabili: anziani, malati cronici, bambini, donne in gravidanza.



Le città monitorate sono: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona, Viterbo.

