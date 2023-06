Maltempo, bomba d'acqua a Roma: pioggia fortissima, turisti presi "alla sprovvista". Le previsioni delle prossime ore

di Redazione web

Il caldo, le temperature estive, e poi all'improvviso tuoni, fulmini e un fortissimo acquazzone. Turisti presi alla sprovvista oggi pomeriggio, domenica 11 giugno 2023, a Roma: poco dopo le 19 una bomba d'acqua si è scagliata sulla Capitale, con i tanti turisti stranieri in giro in tenuta estiva (quasi tutti in bermuda e t-shirt) e che invece improvvisamente hanno dovuto tirare fuori l'ombrello.

Le previsioni nel Lazio

I fenomeni si sono gradualmente estesi su vari quartieri. Tra le zone più colpite Roma Nord, dove si segnalano grandine e strade allagate. Ma anche al Centro Storico la pioggia sta creando parecchi disagi.

A Sezze le piogge continuano a preoccupare i residenti locali e non solo. Ma nelle altre zone della regione Lazio il clima sembra instabile. In molti si chiedono se questa estate arriverà o se dovremo abituarci a una stagione caratterizzata dall'alternarsi di sole e piogge.

Sono previsti 2mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3334m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

📅 Domenica #11giugno

🔔🟡Allerta GIALLA in sette regioni

🔎 Consulta il bollettino nazionale di allerta meteo-idro 👉https://t.co/mE6sFKPdqY#protezionecivile pic.twitter.com/MY6N3Ycmxo — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) June 10, 2023

Allerta gialla in 11 regioni, ecco dove

Ordinaria criticità per rischio idraulico / Allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Emilia Romagna: Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola

Ordinaria criticità per rischio temporali/ Allerta gialla:

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Lazio: Appennino di Rieti, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Ofanto, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / Allerta gialla:

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Emilia Romagna: Collina emiliana centrale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

