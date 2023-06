Maltempo, bomba d'acqua a Brindisi: strade come fiumi. Mamma e figlia neonata salvate dai vigili del fuoco

Una bomba d'acqua si è abbattuta questa mattina a Brindisi creando disagi e allagamenti in diversi punti della città. In particolare le zone più colpite e chiuse al traffico sono strada dei Pittachi, via Tor Pisana, sottopasso Canale Patri, via Amerigo Vespucci.



Diversi gli interventi della polizia locale e dei vigili del fuoco anche in soccorso di alcuni automobilisti rimasti in panne a causa del violento nubifragio. Ieri la Protezione civile aveva diramato l'allerta meteo arancione su tutta la Puglia per rischio idrogeologico e idrogeologico per l'intera giornata di oggi.

Il Comune: uscire solo se necessario

«Viste le condizioni meteorologiche in crescente peggioramento e che stanno creando numerose criticità sul territorio comunale, si invita la popolazione ad uscire solo se strettamente necessario e nel caso prestare la massima attenzione». È quanto si legge in una nota del Comune di Brindisi. In città ormai da ore si registra un violento nubifragio: numerosi sono gli interventi della polizia locale e dei vigili del fuoco.



«Molte strade della città - informano dal Comune - sono state chiuse per impercorribilità e altre saranno chiuse alla circolazione veicolare».

Vigili del fuoco salvano mamma e neonata

Tra le persone messe in salvo dai vigili del fuoco a Brindisi, dove questa mattina c'è stato un violento nubifragio, anche una mamma con la figlia, una neonata di tre mesi, soccorse in un appartamento completamente allagato. Al momento sono oltre 25 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco, impegnati con diverse squadre e con i sommozzatori per il soccorso a persona. Attivate in diverse zone le idrovore per liberare dall'acqua garage e scantinati. A causa delle violenti piogge sono caduti anche alcuni alberi di pino. Il Comune di Brindisi ha deciso di chiudere diverse strade completamente allegate, diventate un pericolo per la circolazione, ed inviato la cittadinanza «ad uscire solo se strettamente necessario e nel caso prestare la massima attenzione». (ANSA). KAT 15-GIU-23 15:18 NNNN

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Giugno 2023, 15:47

