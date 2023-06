Maltempo, si alza il livello del Tevere: la Protezione Civile di Roma chiude le banchine

di Redazione web

A causa del maltempo e sulla base dell’informativa emessa nella serata di ieri dal Centro Funzionale Regionale del Lazio, che riporta un probabile innalzamento dei livelli idrici del fiume Tevere a seguito delle piogge che hanno interessato e che interessano i bacini del fiume e dei suoi principali affluenti, la Protezione Civile di Roma Capitale, per motivi di sicurezza, ha disposto la chiusura degli accessi alle banchine lungo il tratto urbano.

A tutela delle persone, i responsabili delle eventuali manifestazioni temporanee e compagnie di navigazione dovranno sospendere ogni attivita ricettiva e di imbarco dell’utenza.

«Come già fatto per il Comune di Sezze, ho depositato in Consiglio regionale del Lazio, la richiesta per il riconoscimento dello 'stato di calamità' anche per Sermoneta, alla luce delle conseguenze del nubifragio abbattutosi su Sermoneta, lo scorso 11 giugno».

