Lampo verde al tramonto illumina il cielo, i testimoni: «È un fenomeno paranormale»

di Serena De Santis

Un fenomeno molto particolare si è verificato sull'Oceano Pacifico, che ha lasciato molte persone interdette, tanto che sono arrivate a pensare che non si trattasse di un evento "terrestre". Un lampo verde smerlado, infatti, è apparso all'orizzone al tramonto. Il caso si è verificato nell'Oregon, dove lo studioso Craig Hayslip ha catturato l'attimo in una fotografia.

Lo scatto è diventato virale sui social in poco tempo, scatenando diverse domande da parte degli utenti, i quali hanno iniziato a domandarsi l'origine dell'evento, alcuni dei quali hanno ipotizzato che si trattasse di un «fenomeno paranormale».

Il fenomeno

Craig Hayslip è un assistente di ricerca all'Oregon State University. Stava passeggiando sulle spiagge di Bandon, quando ha voluto fermarsi per ammirare il sole tramontare dietro l'Oceano.

Nella descrizione sotto alle immagini non ha spiegato l'origine del fenomeno, ma sono stati diversi coloro che hanno scritto che erano anni che cercavano di vedere il questo «lampo verde». Oregon Live ha scritto come il personale del Marine Mammal Institute, un'organizzazione di ricerca dedicata all'organizzazione, all'educazione e alla sicurezza dei mammiferi marini, ha già visto la scia verde all'orizzone. Un fenomeno che, quindi, sembrerebbe costante nella zona, ma che secondo alcuni ha origini paranormali.

La spiegazione scientifica

Anche se molti continuano a pensare che il raggio verde sia di origine aliena, in realtà si tratta di un fenomeno naturale. Questo accade quando il sole, all'alba o al tramonto, crea una linea sottile color verde che dura pochissimi secondi. Ciò dipende dalla rifrazione dei raggi solai che, attraversando uno strato d'aria più spesso, vengono scomposti come in un prisma nelle varie componenti colorate. Fra queste, la tonalità del verde si distingue di più nelle sfumature arancioni del cielo.

In particolare quella gradazione di verde viene chiamata verde veronese, in onore del pittore Paolo Veronese che ha scoperto le sfumature del colore.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Aprile 2024, 09:30

