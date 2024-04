«Sono stato rapito da un alieno, era verde e aveva braccia e dita lunghe. Mi ha toccato e ho avuto una paralisi»

di Redazione web

Il reverendo Bill Bean è molto conosciuto sui social perché condivide spesso le sue esperienze soprannaturali. Bean, recentemente, ha raccontato al Daily Star di essere stato rapito dagli alieni qualche anno fa e che questa sua avventura extraterrestre lo ha, in qualche modo, segnato. Il reverendo ha spiegato di essersi molto spaventato alla loro vista e il motivo è presto detto.

Bill Bean ha rilasciato una recente intervista al Daily Star in cui ha raccontato: «Io e mia moglie eravamo appena andati a letto. Mi stavo addormentando quando, all'improvviso, sono stato sorpreso da un forte rumore di scoppio nella stanza, l'aria era diventata molto strana. Sono immediatamente saltato su e giù dal letto per capire da dove fosse venuto quel tonfo. Tra i piedi del letto e la tv ho visto un essere molto alto, dall'aspetto non umano.

Infine, Bill Bean ha concluso dicendo: «L'unica cosa che ricordo è che l'alieno era seduto alla mia sinistra, mi ha guardato in un modo molto cupo e mi ha detto: "Non dirlo a nessuno". È stato spaventoso».

