«Ho avuto un incontro ravvicinato con gli alieni, abbiamo anche visto la loro astronave. È stato spaventoso»

Ashley Beck è una ragazza statunitense che sostiene di avere avuto più incontri ravvicinati con gli alieni. In una recente intervista rilasciata al podcast We're All Insane, la protagonista della storia racconta di una sera, in particolare, quando a casa con la mamma e il fratellino più piccolo, ha visto una sagoma nera che è, poi, sfuggita e scappata su di un'astronave triangolare. Ecco le sue parole.

Il racconto di Ashley Beck

Ashley Beck è stata ospite dell'ultima puntata del podcast We're All Insane dove ha raccontato la sua esperienza con gli alieni. La ragazza appartiene a una famiglia che, in passato, ha cambiato spesso Stato per seguire il compagno della madre che era un militare. Gli incontri con gli extraterrestri neri sarebbero avvenuti nella casa di Richlands, in Carolina del Nord. Ashley ha detto: «Capitava quasi ogni notte che io o mio fratello vedessimo queste figure. A volte pensavamo di averle semplicemente immaginate ma non poteva essere così perché sembravano molto reali. Una sera, però, io e mio fratello stavamo giocando fuori in giardino e, a un certo punto abbiamo notato dei fari sospesi in aria che puntavano nella nostra direzione.

L'ipotesi di Ashley

Riguardo ai suoi incontri ravvicinati con gli alieni, Ashley Beck ha una sua ipotesi. Durante la sua intervista a We're All Insane, ha spiegato: «Secondo me, la casa di Richlands, dove avvenivano gli incontri con gli extraterrestri, era collegata a qualcosa di importante per loro perché per tutta la durata in cui abbiamo vissuto lì, si sono sempre verificati strani fenomeni».

