Ufo, negli alieni ritrovati in Messico 30% del Dna da specie sconosciute: «Non sono assolutamente umani»

Jaime Maussan è il giornalista messicano che nel settembre scorso ha rinvenuto due mummie aliene in Perù e le ha riportate in Messico. Proprio per questo, il Perù ha avviato nei suoi confronti, un'azione legale incolpandolo di avere rubato i reperti dal Paese. Qualche mese fa, Maussan aveva dichiarato: «Penso che questa scoperta, più che dividere, debba unire. Sapere se gli alieni esistono o meno, è un'informazione che serve a tutta l'umanità». Nelle scorse ore, il giornalista ha parlato di altre importanti rivelazioni.

La scoperta di Jaime Maussan

Jaime Maussan, oltre a essere un giornalista, è anche un ufologo: il messicano ha dedicato gran parte della sua vita agli studi sugli extraterrestri. Nei giorni scorsi, parlando davanti al Congresso messicano, ha affermato: «Le mummie ritrovate a settembre, non sono assolutamente umane: è stato, infatti, dimostrato, tramite il test del DNA che il 30% di quest'ultimo non appartiene a nessuna specie conosciuta». Poi, Jaime Maussan ha continuato spiegando: «Questa è la prima volta che la vita extraterrestre viene presentata in questo modo. Abbiamo un chiaro esempio di esseri non umani e non imparentati con alcuna specie conosciuta sul nostro pianeta. Il pubblico ha il diritto di conoscere la tecnologia e gli alieni. Non siamo soli in questo vasto universo ed è meglio che lo accettiamo il prima possibile».

«Coloro che hanno avuto interazioni con gli alieni, sviluppano abilità straordinarie», la rivelazione dell'ex spia Usa

Le parole dell'esperto

A queste dichiarazioni di Jaime Maussan hanno risposto alcuni esperti ufologi, tra cui anche Will Galison che è stata una delle prime persone a vedere le mummie aliene. In un'intervista rilasciata a NubTV, ha detto: «Hanno trovato un osso nel braccio di una delle mummie che chiaramente non apparteneva al resto del corpo. Quindi, viene da chiedersi: queste mummie extraterrestri sono vere o no? Il mio pensiero è cambiato quando ero a casa di un amico in campagna e ho visto un teschio di cervo sulla mensola del camino: la parte posteriore di quel teschio, secondo me, somigliava alla parte anteriore del teschio della mummia. Penso che sia stato tutto costruito alla perfezione perché, un'altra cosa molto strana, è che dalle analisi delle ossa delle gambe, è risultato che uno degli "alieni" soffriva di osteoporosi».

