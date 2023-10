Ufo o mummie, mistero in Messico: «Non sono alieni, ma qualcosa di molto peggio»

di redazione web

L'esperto ufologo Jamie Maussan, lo scorso settembre, aveva sconvolto l'opinione pubblica con una nuova rivelazione. Il suo intervento al Congresso del Messico dedicato agli UFO, in cui aveva mostrato al pubblico quelli da lui definiti «cadaveri alieni», aveva destato parecchio scalpore. L'ufologo aveva sostenuto che fossero resti fossilizzati di individui extraterrestri risalenti a 1.000 anni fa, recuperati in Perù nel 2017 fra le province di Nazca e Palpa.

Titan, ritrovati nuovi frammenti del sommergibile: possibili resti umani

La conferenza

In seguito a questa presunta rivelazione, diversi esperti si sono dibattuti per cercare di chiarire di cosa si trattasse nello specifico. L'ufologo, in merito ai due ritrovamenti, aveva dichiarato: «Sono corpi extraterrestri risalenti a più di mille anni fa, sono stati ritrovati a Cusco, in Perù, e sono già stati studiati dall'UNAM, l'Università Nazionale Autonoma del Messico utilizzando l'analisi del carbonio 14».

Gli aggiornamenti

Recentemente un esperto avrebbe dichiarato che le presunte mummie aliene messicane C. Il Messico però ha finora rifiutato di consentire ad esperti esterni di compiere analisi e non ha consentito di prelvare campioni o effettuare test sui 'cadaveri'. Diversi scienziati hanno asserito che si trattasse di mummie e non di corpi alieni, come invece aveva sostenuto Jamie Maussan, che in merito aveva posizioni molte chiare: «Dobbiamo avere il coraggio di accettarlo siamo visitati da intelligenze non umane che vengono sulla Terra dalle profondità dell'universo, potremmo persino viaggiare verso altri universi».

Ufo o mummie?

Il mondo degli UFO non è nuovo a queste strane scoperte e già in passato Jamie Maussan è stato al centro di queste dinamiche.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 12 Ottobre 2023, 15:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA