Titan, ritrovati nuovi frammenti del sommergibile: possibili resti umani

di redazione web

La Guardia costiera statunitense ha scoperto e recuperato i resti del relitto del batiscafo Titan, il sottomarino diretto verso l'esplorazione del Titanic, affondato nell'Atlantico a giugno, e, presumibilmente, resti umani.

La dichiarazione

Lo ha riferito il servizio stampa del dipartimento. «Gli ingegneri della sicurezza della Commissione investigativa sugli incidenti marittimi della Guardia costiera degli Stati Uniti hanno individuato e rimosso i rimanenti relitti del Titan e le prove dal fondo dell'Oceano Atlantico settentrionale», si legge nella nota. La Guardia Costiera ha osservato che gli esperti hanno inviato frammenti al porto «per la catalogazione e l'analisi». La dichiarazione indicava anche che sospetti resti umani erano stati accuratamente recuperati dai rottami del sommergibile e sono stati inviati ai medici per essere analizzati.

L'episodio

L'incidente del Titan risale a giugno scorso, quando, dopo un'implosione, il sommergibile era scomparso dai radar con i suoi cinque passaggeri a bordo. Solo dopo giorni di ricerca sono stati trovati i rottami dell'imbarcazione, utilizzata da gli uomini facoltosi intenti ad esplorare i resti del famoso Titanic.

Nel frattempo sono nate diverse critiche riguardanti i meccanismi utilizzati per controllare il sommergibile, che nello specificio prevedevano un controller per videogame Logitech F710. Gli esperti avevano dichiarato che uno dei problemi del sottomarino fosse stato il suo ripetuto utilizzo: la struttura sarebbe stata adeguata solo all'utilizzo per un numero limitato di volte.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Ottobre 2023, 19:57

