Treno fermo sulla tratta Roma-Napoli via Formia: linea sospesa verso Nord. Cosa sta succedendo

di Redazione web

Sulla linea Roma- Napoli via Formia la circolazione ferroviaria è sospesa in direzione Roma per un inconveniente tecnico a un treno che è fermo in linea in prossimità di Torricola.

Verifiche in corso al treno fermo

Per questo motivo, segnala il sito infomobilità di Rfi, i treni in direzione Roma subiranno ritardi, variazioni e cancellazioni. Sono in corso le verifiche tecniche al treno fermo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Ottobre 2023, 19:27

