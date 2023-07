Sottomarino Titan, il video dell'implosione: la ricostruzione in 3D con i dati di OceanGate LE IMMAGINI

Il canale di YouTube AiTelly ha ricostruito con un video in 3D i momenti dell'implosione del sottomarino Titan della OceanGate. Nell'incidente sono morti cinque uomini mentre erano a oltre 3mila metri sott'acqua per raggiungere il relitto del Titanic nell'Oceano Atlantico. I dati di OceanGate sono stati inseriti nel software di modellazione 3D per creare l'animazione. Secondo gli esperti, il problema era la costruzione in fibra di carbonio di Titan, un materiale che può rompersi all'improvviso.

Il video dell'implosione di Titan

Il software open-source utilizzato, chiamato Blender, ha mostrato come il design di Titan sia diverso dalla tecnologia subacquea esistente che utilizza acciaio, titanio e alluminio.

