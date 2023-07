Sottomarino Titan, «i passeggeri per un minuto al buio e ammassati uno sull'altro». Avevano capito il proprio destino?

di Alessio Esposito

Sono ancora numerosi i punti interrogativi sulla tragedia del sottomarino Titan, in cui lo scorso 18 giugno hanno perso la vita cinque persone impegnate in una spedizione verso il relitto del Titanic. La maggior parte degli esperti ritiene che il piccolo sommergibile sia imploso, probabilmente a causa di un guasto tecnico, e che le vittime non abbiano avuto neanche il tempo di rendersi conto di cosa stesse accadendo. Resta viva, tuttavia, l'ipotesi che la tragedia fosse evitabile, ma soprattutto che i cinque passeggeri abbiano avuto modo - a un certo punto della discesa - di comprendere il destino verso cui andavano in contro. A bordo del sommergibile c'erano i turisti Hamish Harding, 58 anni, Shahzada Dawood, 48 anni, suo figlio Sulaiman Dawood, 19 anni, il pilota della marina francese Paul-Henry Nargeolet e il Ceo di OceanGate, Stockton Rush.

Fabio Cairoli, il manager morto sul suo yacht al Giglio: oltre 10 indagati. Sono medici, infermieri e tecnici di laboratorio

Titan, la ricostruzione: «Precipitato come una freccia»

L'ingegnere José Luis Martín, esperto di sottomarini, in un'intervista ai media spagnoli ha fornito una nuova ricostruzione, secondo la quale il Titan sarebbe «precipitato come una freccia» verso gli abissi prima di «esplodere come un palloncino». Secondo questa versione, i passeggeri per almeno un minuto si sono ritrovati al buio, ammassati l'uno sull'altro, mentre colavano a picco verso il fondo dell'Oceano: un tempo in cui, verosimilmente, hanno potuto realizzare l'orribile fine verso che li stava aspettando.

Titanic sub victims knew their fate for a MINUTE before vessel popped like 'balloon' https://t.co/4rIEXKB9qY pic.twitter.com/OC83ksE9hc — Daily Mail Online (@MailOnline) July 11, 2023

«Sottomarino affondato come una freccia»

Martín, che in passato ha lavorato come capo ingegnere su un sottomarino passeggeri turistico, ritiene che il Titan abbia iniziato la sua caduta «come una una pietra» a una profondità di circa 1.700 metri e sia imploso a 2.500.

Boris Johnson papà per l'ottava volta: ecco Frank Alfred Odysseus, terzo figlio con Carrie Symonds. Perché tre nomi per ogni bambino

L'implosione

L'ingegnere ha aggiunto: «In quel periodo di tempo hanno realizzato tutto. E per di più, nella completa oscurità. Difficile farsi un'idea di quello che hanno vissuto in quei momenti. Dopo quei 48 secondi, o un minuto, c'è stata l'implosione e poi la morte istantanea». Martín ha paragonato l'implosione alla «foratura di un pallone» dicendo che non è stata causata solo dalla profondità, ma dall'improvviso aumento della pressione mentre il sottomarino scendeva in profondità «come una freccia».

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Luglio 2023, 22:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA