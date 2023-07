Boris Johnson papà per l'ottava volta: ecco Frank Alfred Odysseus, terzo figlio con Carrie Symonds. Perché tre nomi per ogni bambino

Boris Johnson papà per l'ottava volta: salgono a 24 i nomi di bambini e bambini che l'ex premier dovrà ricordare. Il terzo figlio dell'ex premier e di Carrie Symonds si chiama Frank Alfred Odysseus. Il bimbo è nato il 5 luglio scorso, come si legge in un messaggio diffuso solo oggi sui social media dalla stessa madre. Tre nomi anche per lui nel rispetto del richiamo eccentrico a nomi anche fuori dal comune dati in passato ad altri figli da BoJo, laureato in gioventù in studi classici a Oxford: il fratello si chiama Wilfred Lawrie Nicholas e la sorella Romy Iris Charlotte.

«Siamo tutti incantati», ha scritto l'ex first lady nell'annunciare il lieto evento via Instagram.

L'artefice della Brexit - tornato a fare il giornalista dopo la firma di un contratto d'oro da commentatore col Daily Mail seguita all'uscita dalla politica - ha infatti alle spalle tre matrimoni e un imprecisato numero di relazioni avute sia negli anni dei suoi esordi giornalistici giovanili, sia da sindaco di Londra, sia da deputato o membro del governo britannico nell'ambito di una carriera culminata con gli incarichi di ministro degli Esteri prima e di premier poi. Con la seconda moglie, Marina Wheeler, avvocato con cui ha sperimentato l'unione più lunga, durata circa 25 anni, ha avuto 4 figli (ora tutti adulti): Lara Lettice, Milo Arthur, Cassia Peaches e Theodore Apollo. Mentre un altro figlio gli è nato nel 2009 da un'avventura extraconiugale con l'esperta d'arte Helen Macintyre, ma è stato riconosciuto solo nel 2013.

