Boris Johnson di nuovo papà: la moglie Carrie aspetta il loro terzo figlio

Boris Johnson, ex primo ministro inglese diventerà di nuovo papà. A confermarlo è la moglie, Carrie Johnson, con un post Instagram dolcissimo in cui dice: «Nuovo membro della squadra in arrivo tra poche settimane. Mi sono sentita abbastanza esausta per gran parte degli ultimi 8 mesi ma non vediamo l'ora di conoscere questo piccolo».

Boris Johnson e i figli

Si tratterebbe dell'ottavo figlio per l'ex primo ministro inglese, ma non è del tutto confermato.

Boris, infatti, non ha mai dichiarato il numero esatto. Si sa per certo che con l'attuale moglie abbia tre figli (Wilf, Romy e il piccolo che deve ancora nascere), dalla seconda moglie ha avuto quattro figli (Lara Lettice, Milo Arthur, Cassia Peach e Theodore Apollo) e, infine voci di corridoio dicono che abbia avuto un figlio da una relazione extraconiugale, mai confermato.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Maggio 2023, 19:37

