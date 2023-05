Re Carlo e la Regina Camilla non dormono più insieme: è crisi a corte?

di Redazione web

Re Carlo e la Regina Camilla sono stati i grandi protagonisti dello scorso fine settimana: il 6 maggio, infatti, i sovrani sono stati incoronati nell’Abbazia di Westminster con una sfarzosa cerimonia, alla quale, sono seguiti i festeggiamenti. Stando a voci vicine a Buckingham Palace, Carlo e Camilla non condividerebbero la stessa stanza da letto e proprio per questo alcuni si sono chiesti se a corte aleggiasse aria di crisi. In realtà, e i fan più accaniti della serie tv Netflix “The Crown” lo sapranno bene, non ci sarebbe nulla di strano.

Re Carlo e la Regina Camilla in due camere separate

Secondo quanto riferito dagli esperti di Palazzo, Re Carlo e la Regina Camilla avrebbero tre camere da letto: una che condividono e le altre due per uso privato. Non si tratta, però, di un capriccio matrimoniale o di una crisi in vista, anche perché, i due appaiono più sereni e felici che mai. No, la decisione di dormire separati sarebbe per tutelare la salute del re.

Il mal di schiena di Re Carlo

Il principe Harry sul suo libro “Spare” ha parlato anche del mal di schiena di cui soffre Re Carlo. Il Duca di Sussex ha scritto: «Mio padre soffre di mal di schiena dovuto a vecchi infortuni da polo, soprattutto. Il suo fisioterapista gli prescrisse degli esercizi da svolgere anche per il costante dolore al collo. Questi esercizi sarebbero l’unico rimedio efficace per alleviare il suo malessere fisico».

