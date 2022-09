Funerali Regina, la moglie di Boris Johnson e l'abito Karen Millen noleggiato per 7 sterline al giorno

Rispettosa delle regole, Carrie Johnson, la moglie di Boris si è presentata al funerale della Regina con un abito nero cupo, come la maggior parte degli ospiti. Anche la lady, inglese, dunque ha scelto di aderire alle regole dell'abbigliamento funebre reale, che richiedono anche abiti sotto il ginocchio e scarpe nere. Inoltre, i reali chiedono un abbigliamento sostenibile.

Leggi anche > Regina Elisabetta, il feretro al castello di Windsor: tra i fiori il biglietto di re Carlo

Come riporta Evening Stadard, Carrie ha optato per un abito nero a maniche lunghe con cintura firmato Boohoo Karen Millen, definito da bottoni dorati sul davanti. Un abito che a lady inglese ha trovato sulla piattaforma di noleggio preferita My Wardrobe HQ e che, in conformitò a quanto richiesto, le costa 7 sterline al giorno.





Carrie, che notoriamente ha noleggiato il suo abito da sposa per 45 sterline e ha anche sfoggiato un guardaroba interamente noleggiato al Summit del G7 la scorsa estate, ha fatto della moda a noleggio il suo punto di riferimento per l'abbigliamento per eventi, e My Wardrobe HQ, uno dei primi venditori sul mercato, è la sua piattaforma preferita. Spazio agli accessori con una semplice borsa a mano in pelle nera con manico superiore in metallo dorato e un classico cappello in stile portapillole con velo maculato.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Settembre 2022, 20:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA