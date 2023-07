Sottomarino Titan, la Oceangate chiude i battenti e cerca di vendere i sommergibili. «L'Antipodes costa circa 800 mila euro»

di Redazione web

A quasi un mese di distanza dalla tragedia del sottomarino Titan della OceanGate che ha causato la morte di cinque persone mentre cercava di raggiungere il relitto del Titanic, il transatlantico naufragato nel 1912 in cui persero la vita 1.512 persone.

Da allora sono emerse nuove informazioni sul sottomarino, sulla sua costruzione, sulla società e sul suo amministratore delegato. La OceanGate ha chiuso i battenti e ma resta in possesso ancora di tutti i ‘vecchi’ batiscafi.

L'Antipodes è in vendita da cinque anni

La notizia - come riporta il sito de La Stampa - è che un sottomarino OceanGate chiamato Antipodes è in vendita. È possibile possedere questo sottomarino pagando circa 800.000 euro. In realtà è sul mercato da circa cinque anni, ma nessuno sembra interessato ad acquistarlo. E il broker che deve venderlo sta pensando ad un passo indietro.

Dopo la recente esplosione del Titan, il broker che cerca un acquirente pensa sia improbabile si concluda la vendita: sviluppato nel 1996, il sottomarino è lungo poco più di quattro metri ed è stato originariamente costruito per la Perry Submarines, allora di proprietà della OceanGate. In seguito è stato utilizzato da diverse aziende. Il sottomarino può raggiungere una profondità massima di 304 metri.

Un minuto di terrore su Titan prima della fine

Un minuto, sessanta interminabili secondi in picchiata nel buio degli abissi dell'Oceano Atlantico, schiacciati gli uni sugli altri contro l'unico oblò, senza fiato per la forza della pressione, prima dell'implosione finale. È una sequenza da brivido, come in un film dell'orrore, quella che emerge dalla ricostruzione degli ultimi istanti del Titan, compiuta dall'esperto di sottomarini spagnolo José Luis Martin.

I cinque a bordo del Titan, che avevano pagato 250mila euro a testa per partecipare alla spedizione per esplorare il relitto del Titanic, hanno avuto per l'esattezza «fra 48 e i 70 secondi per rendersi conto di quanto stesse accadendo», ovvero che stavano per morire, ha spiegato l'esperto citato dal portale online Nius, Una ricostruzione, quella di José Luis Martin, che contraddice le precedenti secondo cui i passeggeri del sommergibile non sarebbero stati coscienti della fine.

La ricostruzione: «Uno sull'altro in picchiata negli abissì»

Una progressione spaventosa, raccontata da José Luis Martin, come una drammatica diretta: «Il pilota (il Ceo di OceanGate, Stockton Rush) non riesce ad attivare la leva di emergenza per far cadere i pesi e ritornare in superficie. Il Titan cambia posizione e cade come una freccia in verticale perché i 400 chili dei passeggeri che erano all'oblò sbilanciano il sommergibile. Così - è la tesi sulla dinamica dell'incidente - il sommergibile inizia a precipitare verso il fondo del mare e, con le funzioni di controllo e sicurezza danneggiate, non può più essere manovrato». Un ultimo minuto da incubo per Hamis Harding, Shahzada Dawood e suo figlio adolescente Suleman - che, a detta della zia, era terrorizzato dalla spedizione - per l'esploratore francese Paul-Henri Nargeole e per Stockton Rush, l'amministratore delegato di OceanGate. Il Titan precipita «in caduta libera» per circa 1.700 metri e «senza alcun controllo», da circa 3.000 piedi di profondità fino ai 5.600, quando poi «è scoppiato come un pallone» per l'implosione catastrofica, che ha causato «la morte istantanea» degli occupanti. «Erano terrorizzati, uno sopra l'altro, nell'oscurità più totale» e per Martin si può solo immaginare l'orrore e l'agonia degli ultimi momenti: «In quel breve lasso di tempo, hanno realizzato tutto. E per di più nella completa oscurità. È difficile farsi un'idea di ciò che hanno vissuto in quegli attimi».

