Incidente alle porte di Roma: morti lo chef Maurizio Ponzo e sua moglie, gravi i figli di 5 e 10 anni. Centrati da un'Audi che ha invaso la corsia opposta

di Redazione web

Una famiglia distrutta e una dinamica che lascia diversi dubbi. L'incidente avvenuto mercoledì sera a Palestrina, in provincia di Roma, è costato la vita a Maurizio Ponzo, chef 38enne che lavorava in un ristorante di Zagarolo. In macchina con lui c'era sua moglie Alessandra Corradi (anche lei 38enne) morta insieme al marito e i due figli di 5 e 10 anni rimasti feriti gravemente. La loro Renault è stata centrata da un'Audi che ha invaso la corsia opposta. Lo schianto è avvenuto intorno alle 22.30. Sul posto vigili del fuoco, polizia stradale e 118.

Fidanzati morti in un incidente in moto, Pierpaolo e Marika avevano 26 e 22 anni. Lei faceva oggi il compleanno

Fidanzatini di 15 anni investiti sulle strisce: lei è in fin di vita. Alla guida dell'auto una 22enne

Cosa è successo

Maurizio Ponzo e la sua famiglia erano a bordo una Renault Clio che è stata centrata da una Audi, con due persone a bordo, che per ragioni ancora da accertare ha invaso la carreggiata opposta.

I due adulti sono morti sul colpo, mentre i minori, insieme agli occupanti dell'altra autovettura, sono stati trasportati in codice rosso al Policlinico Agostino Gemelli, al Bambino Gesù e al Policlinico Tor Vergata.

Le due vetture sono state poste sotto sequestro.

Chi sono le vittime

Erano lo chef Maurizio Ponzo e sua moglie Alessandra Corradi (entrambi 38 anni) le due vittime dell'incidente stradale avvenuto ieri sera a Carchitti, frazione del comune di Palestrina (Roma). I due figli minorenni sono rimasti feriti in modo grave e trasportati in codice rosso, uno al policlinico Gemelli e l'altro all'ospedale Bambin Gesù.

Marito e moglie sono morti sul colpo mentre i due bambini e le due persone a bordo dell'Audi A6 sono stati trasportati in ospedale.

I due occupanti dell'Audi A6, trasferiti all'ospedale di Tor Vergata, non sono in pericolo di vita. Le auto sono state sequestrate e le salme messe a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'autopsia. Sono in corso accertamenti, anche di tipo tossicologico, per chiarire la dinamica dell'incidente.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Ottobre 2023, 10:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA