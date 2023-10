Fidanzati morti in un incidente in moto, Pierpaolo e Marika avevano 26 e 22 anni. Lei faceva oggi il compleanno

di Redazione web

È morta nel giorno del suo 22esimo compleanno, insieme al fidanzato, in un incidente stradale nel Salernitano. Marika Capacchione, di Battipaglia, e Pierpaolo De Martino, 26enne di Montecorvino Rovella, viaggiavano a bordo di una moto guidata dall'uomo. L'incidente è avvenuto a Bellizzi, in via delle Industrie. Coinvolta anche una vettura: i carabinieri sono ancora al lavoro per ricostruire la dinamica.

Marika è morta sul colpo, mentre il giovane poco dopo essere arrivato arrivato, in condizioni disperate, all'ospedale di Salerno. Sgomento da parte del sindaco di Bellizzi, Mimmo Volpe che sui social scrive: «Sono profondamente addolorato e affranto dal dolore. Non ci sono parole per questa tragedia. Sono vicino al dolore e alle preoccupazioni delle famiglie di questi giovani ragazzi. I due angeli si ritroveranno in cielo».

L'incidente

Una terribile disgrazia, che ha stroncato le vite di 2 giovanissimi: Marika Capacchione (22 anni) e Pierpaolo De Martino (26), sono morti alle 11 di questa mattina a Belizzi.

Marika, che oggi festeggiava il suo compleanno, è morta quasi immediatamente; Pierpaolo, invece, è morto in ospedale, a causa delle ferite riportate durante lo sciagurato evento. I carabinieri, arrivati sul luogo dell'incidente insieme ai soccorsi, sono ancora a lavoro per scoprire la dinamica della disgrazia.

Il sindaco di Belizzi, Mimmo Volpe, ha voluto scrivere sui social per manifestare il cordoglio della città: «Sono profondamente addolorato e affranto dal dolore. Non ci sono parole per questa tragedia. Sono vicino al dolore e alle preoccupazioni delle famiglie di questi giovani ragazzi. I due angeli si ritroveranno in cielo».

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Ottobre 2023, 18:23

