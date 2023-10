Giulia Gargano, investita e uccisa a 15 anni: il video con il fidanzatino mano nella mano prima dell'incidente mortale

di Redazione web

Giulia Gargano ha perso la vita in un incidente stradale a Manziana. La giovane è stata travolta da un'auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Insieme a lei, anche il fidanzato di 16 anni, al quale aveva dedicato un video poche ore prima sui social. I due sono stati travolti in via dei Platani, mentre si tenevano per mano.

I due erano diretti a Bosco Macchia Grande per una passeggiata. La foto di un dolce bacio sulla guancia come immagine del profilo è tutto ciò che resta di un amore adolescenziale finito prima del dovuto.



Appassionata di musica, come ogni adolescente condivideva video solari in cui improvvisava balletti su TikTok e Instagram. Studiava all'Istituto alberghiero di Bracciano e ha lasciato un triste vuoto nella sua famiglia e in quella del fidanzato 16enne ricoverato al Gemelli in condizioni meno gravi. La ragazza è stata investita da una 22enne e, ieri, non è sopravvissuta all'incidente.



L'incidente

