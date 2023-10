Roma, ragazza di 22 anni sfugge a un rapimento: «Era la banda del furgone rosso». A bordo due uomini

di Redazione web

Paura a Roma Nord, in via di Grottarossa, dove una ragazza di 22 anni mentre stava portando a spasso il cane è stata avvicinata da un furgone. A bordo c'erano due uomini che hanno tentato di rapirla: la giovane è riuscita a scappare e a tornare dai genitori, con i due malintenzionati che sono corsi via.

Cosa è successo

È successo alle 13 di domenica scorsa 1 ottobre: la madre e il padre della 22enne stavano facendo la spesa in un supermercato poco distante, in zona ospedale Sant'Andrea. La ragazza ha portato il cane e mentre stavano vicino a una fontanella, si è avvicinato un furgone di colore rosso. «Prendila, prendila», si sono detti i due, entrambi italiani mentre uno cercava di afferrarla per il braccio.



La 22enne fortunatamente è riuscita a divincolarsi e a scappare continuando ad urlare chiedendo aiuto.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Ottobre 2023, 17:12

