Le città più pericolose d'Italia: Milano e Roma peggio di Napoli (decima), male Rimini, Bologna, Firenze e Torino. La classifica

La fotografia della criminalità nelle città italiane scattata dal Viminale è decisamente poco confortante, e per alcuni aspetti sorprendente: al primo posto della classifica per indice di "insicurezza" si piazza infatti Milano, prima per scippi con una crescita delle denunce del 3,5%: quasi 7mila reati denunciati ogni 100mila abitanti. Male anche Roma, che per la prima volta si colloca sul podio dei peggiori, seguita a stretto giro dalla città di Rimini.

