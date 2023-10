L'eurodeputato della Lega Angelo Ciocca derubato a Milano: «Il mio pc conteneva documenti importanti, Beppe Sala deve dimettersi»

di Redazione web

L'eurodeputato Angelo Ciocca ha denunciato di essere stato derubato in pieno centro di Milano e se l'è presa con il sindaco Giuseppe Sala. «Assurdo ciò che accade nella Milano di Sala - racconta Ciocca -. Questa sera, in pieno centro (zona Duomo), mi hanno rubato il pc contenente importanti documenti e faldoni della mia attività da eurodeputato. Un danno a me e a tutta la collettività. Beppe Sala che aspetta a dimettersi?».

La rabbia

«La capitale dell'Europa e dell'accoglienza di Sala - sottolinea ironicamente l'eurodeputato Ciocca - è invece la capitale della delinquenza e del furto. Per i cittadini di Milano è inaccettabile che ci sia questa situazione.

Da sottolineare che Angelo Ciocca è europarlamentare della Lega a Bruxelles. Il suo nome era uscito nell’inchiesta sulla Lobby Nera che è stata archiviata.

