Giulia Amodio, la moglie di Sensi furiosa: «Milano indegna, non è sicura: ho paura a crescere i miei figli qui»

di Redazione web

Nell'ultimo periodo, Milano è stata teatro di moltissimi atti di delinquenza denunciati dai cittadini della metropoli ma anche portati all'attenzione del sindaco Sala, da vari influencer che si sono esposti sulla questione sui propri profili Instagram. Così, ha fatto anche una "wag", ovvero la moglie del calciatore dell'Inter Stefano Sensi, Giulia Amodio. La giovane mamma si è espressa sul tema sicurezza tramite le proprie storie.

La storia Instagram di Giulia Amodio

Giulia Amodio ha scritto un lungo pensiero sulle proprie storie Instagram, riguardante la sicurezza a Milano. La moglie di Stefano Sensi si è espressa così: «Milano è una città completa nella quale non ti senti mai solo. Io me ne sono innamorata ed è per me forse la città più bella in cui poter vivere. Io odio la solitudine, il non saper cosa fare, non so annoiarmi e la cosa bella è che ovunque vivi ti basta scendere in strada per avere bar, ristoranti, parchi, negozi... c'è tutto! Ad oggi però avrei davvero paura di crescere i miei figli qui. È diventata una città indegna dalla quale a volte sento di dover scappare.

Furti ai danni dei vip

Negli ultimi tempi, Milano è spesso al centro della cronaca per episodi di criminalità ai danni vip. Ad esempio, proprio nelle scorse ore, una banda di malviventi ha cercato di rapinare Carlos Sainz che, però, ha avuto la prontezza di reagire e si è ripreso il suo orologio. Qualche tempo fa, invece, alcuni ladri hanno cercato di rubare lo smartphone a Bobo Vieri che, però, è riuscito a sventare il colpo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Settembre 2023, 19:39

