Ludovica Frasca, furto in casa a Milano: l'ex velina furiosa sui social. «Città più insicura d'Italia, grazie sindaco Sala»

Derubata in pochissimo tempo. Ludovica Frasca, ex velina di Striscia ha pubblicato una story Instagram, furiosa per quello che le è appena successo. «Milano è la città più insicura d'Italia» esordisce la modella. E poi passa ai dettagli: «Sono mancata 1 ora da casa e mi hanno derubata delle (poche) cose di valore che avevo». Insomma, l'ex velina è stata sia violata nella privacy, sia derubata. Una situazione ormai sempre più frequente nella città meneghina, tanto che la stessa showgirl non si risparmia e scrive al sindaco.

La richiesta

«Grazie a tutte le autorità (Sindaco Sala, prefettura e questura) per averci fatto sprofondare nell'insicurezza» continua furiosa Ludovica. Al momento nessun altro post o persona taggata ha ripreso o commentato la sua "denuncia" social. Ma l'ex velina ha fatto da eco a tante situazioni simili che negli ultimi mesi hanno trasformato Milano in una città pericolosa.

Stop nuovo amore

Intanto, Ludovica Frasca, divenuta popolare sul piccolo schermo nel ruolo di velina a Striscia la Notizia, ha chiuso anche l'ultima sua storia d'amore. Circa un anno fa giungeva al capolinea il suo matrimonio con l’imprenditore americano Frank Faricy.

Chi è Ludovica

La giovane napoletana, classe 1992, prima di approdare nei programmi di Antonio Ricci ha partecipato, nel 2012, a Miss Italia con la fascia di Miss Campania. Nel concorso di bellezza si è piazzata tra le 15 finaliste. Nel 2020 è apparsa nel video di Che Poi, brano del cantante Carl Brave. Oggi è una nota influencer (il suo profilo Instagram è seguito da oltre 500mila utenti).

