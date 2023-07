Belen Rodriguez, messaggi criptici per Stefano De Martino? La story su Instagram manda in tilt i fan

di Redazione Web

Messaggi criptici. Che negli ultimi giorni i rumors sulla presunta crisi tra Belen e Stefano stiano impazzando non è una novità. Ma ad alimentarli ci pensa la stessa ex conduttrice Mediaset che pubblica delle stories Instagram con dei messaggi che potrebbero essere interpretati in altri modi. Nell'ultima sua story, la showgirl pubblica una scultura di creta per pareti in cui si vede un volto coperto da delle mani. Ma la frase lascia un dubbio: «Togli le male (le mani) dagli occhi» scrive Belen, la cui traduzione getta i fan nell'incognita.

Che le mani dagli occhi siano riferite alle sue? Che lei stessa debba aprire gli occhi e guardare bene la situazione con Stefano? Nessun riferimento specifico, nessuna spiegazione. Ma la story trasmette angoscia, sarà così? Fatto sta che gli ulitimi avvenimenti vedono i due beniamini sempre più lontani. E questo manda in tilt i fan che ormai speravano in un "per sempre". Dal canto suo, Stefano è invece in riva al mare e sembra proseguire la sua vita con serenità. Anche ieri, la showgirl ha pubblicato una serie di scatti Instagram, dove si è mostrata sorridente a festeggiare il cognato Ignazio nel giorno del suo compleanno. Presenti anche i piccoli Santiago e Luna Marì, ma di Stefano nemmeno l'ombra.

Il conduttore di Rai 2 pubblica nelle sue stories prelibatezze che sta degustando in compagnia di amici in riva al mare. Pasta, zucchine e formaggio si mescolano in un pentolone e con il mestolo qualcuno della crew riempie i piatti con le porzioni.

