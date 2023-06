Belen Rodriguez, pioggia di critiche per l'errore grammaticale: «Non sai neanche parlare». Ecco perchè

di Redazione Web

«Le pose di Belen, che disaggio l’autoscatto…». E' bastata una didascalia sotto un post per scatenare l'inferno. Belen Rodriguez, ironicamente, ha postato degli autoscatti sul suo profilo Instagram, descrivendoli come non perfetti, ma per farlo ha usato una parola scritta male: «disaggio» con due "g". Un errore che è costato caro alla moglie di Stefano De Martino, travolta dalle critiche degli haters che non ha risparmiato commenti al veleno. «Che disagio avere i milioni e non saper parlare» si legge tra i tanti.

«Ma attraversa la strada e finiscila di fare la convinta», «Belen si scrive “disagio” con una sola G», «che vitaccia…», «leggi un libro» e così via.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino stanno trascorrendo delle giornate molto rilassanti in vacanza con i figli, Santiago e Luna (avuta con il suo ex compagno Antonino Spinalbese). Le voci che echeggiavano una crisi tra la showgirl e il ballerino sono state lasciate sulla terraferma, mentre Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno preso il largo su uno yatch lussuoso per passare alcuni giorni di vacanza con i figli. Belen, dopo il presunto addio alla Mediaset, non ancora confermato, si sta dedicando ai propri figli e alla famiglia con Stefano. Poco fa hanno pubblicato una foto su Instagram molto simpatica che, in pochissimi minuti ha già raggiunto oltre 50 mila like.

