Belen, crisi addio: gli scatti con Stefano De Martino e i figli fanno sognare i fan

Una cena scaccia crisi. Guardando le stories di Belen Rodriguez in molti dovranno ricredersi sul presunto allontanamento da Stefano De Martino di cui si parlava tanto nei giorni scorsi. Sorridenti, felici e in compagnia dei figli Santiago e Luna (nata dalla relazione tra Belen e Antonino Spinalbese) non ci sono più dubbi: sono sempre più uniti. A cena in un posto wild, compare prima una foto di Stefano e il figlio Santiago che, sorridenti, guardano la fotocamera impugnata da mamma Belen.

Il quadretto di Belen e famiglia

Nelle stories successive, Belen filma lo sketch tra Santi e Luna mentre giocano e fanno versi, scatenando la risata di tutti.

ll cambiamento

La showgirl argentina si sta prendendo un periodo di relax prima di riprendere a lavorare. Dopo essere stata al timone de le Iene, Belen sembra voler cambiare rotta. A lanciare l'indiscrezione è stato Dagospia: «Belen Rodriguez via da Mediaset dopo 16 anni».

La conduttrice avrebbe deciso di lasciare Tu si que vales, mentre non sarebbe stata riconfermata alla conduzione de Le Iene. Al suo posto, nella trasmissione di Davide Parenti, sarebbe pronta Veronica Gentili.

Quello di Belen sarebbe solo l'ultimo di una serie di scossoni nel mondo della televisione, dopo il terremoto in Rai. E, se confermato, potrebbe non essere l'ultimo.

Per il momento, il futuro di Belen è su Prime Video dove, insieme alla sorella, parteciperà all'ultima stagione di Celebrity Hunted.

Ultimo aggiornamento: Sabato 24 Giugno 2023, 10:07

