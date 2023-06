Stefano De Martino, il retroscena ironico in sala di montaggio: «Mi dipingevo le mani...»

di Redazione Web

Ore di sclero per Stefano De Martino. Il marito di Belen Rodriguez ha doppiato la voce di Elemental, il nuovo film Pixar. Ma il tempo impiegato a lavorare l'ha stressato parecchio ed ecco che, dopo la presentazione del film, De Martino mostra degli inediti su Instagram.

Un retroscena ironico mentre è in sala di montaggio, seduto su un divano che recita al suo amico e colllega Massimiliano Manfredi "Nel blu dipinto di blu", pronuncia i versi con un tono impeccabile. Niente musica, Stefano si limita a ricordare le parole, mettendole in fila e pronunciandole in modo impeccabile. «Momenti di sclero dopo ore di doppiaggio» scrive Stefano.

Alena Seredova, dopo gli esami il matrimonio con Alessandro Nasi. La foto con i figli: «Si parte»

Temptation Island, le prime coppie mandano in delirio i fan: ecco chi sono

Crisi con Belen scacciata

Sembra felice e sorridente Stefano che, dopo le voci sulla presunta crisi con Belen, è tornato a sorridere. Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembrano essere più uniti che mai.

A coronare il quadretto familiare, spunta tra loro, la sorella di De Martino, Adelaide, diventata da poco mamma, che sembra godersi anche lei il grande evento nella sua città natale. Con un solo scatto, quindi, Belen, non solo mette a tacere le voci sulla crisi con il marito, ma anche tutti i rumors che volevano che i rapporti tra lei e la famiglia di lui si fossero incrinati dopo i continui tira e molla.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Giugno 2023, 17:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA