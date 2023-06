Belen Rodriguez commossa per la recita a scuola di Santiago: «Ti amo monello»

di Redazione Web

Una recita imperdibile. Anche per Belen Rodriguez l'ultimo giorno di scuola Santiago è imperdibile. Eccolo il primogenito di Belen e Stefano De Martino, sul palco tra i compagni di scuola, a cantare e recitare per celebrare l'ultimo giorno di scuola. «Ti amo monello» scrive in didascalia la showgirl che, innamorata sempre di più del figlio, lo ammira come una normale mamma alla recita del figlio. Seppur famosa come Belen.

Le vacanze

Seppur la prima stagione sia finita, sembra che nonostante il successo de Le Iene, Belen non verrà confermata.

I rumors

Secondo quanto riportato da TvBlog, infatti, ci sarebbe anche un nuovo nome il lista per la conduzione, quello di Veronica Gentili che potrebbe essere la nuova aggiunta alla squadra de Le Iene nella prossima stagione televisiva. Non si tratta di una notizia ufficiale ma pare che da tempo si parli si una sua conduzione a Cologno Monzese. La Gentili è attualmente impegnata nella conduzione del talk “Controcorrente“, che va in onda nell’access prime time del weekend e nelle prime serate del mercoledì. Il programma ha ottenuto ottimi ascolti e questo avrebbe fatto pensare a una promozione della conduttrice.

