Alena Seredova, dopo gli esami il matrimonio con Alessandro Nasi. La foto con i figli: «Si parte»

Per le nozze di Alena Seredova e Alessandro Nasi è iniziato il countdown. Dopo nove anni insieme, la modella e il manager si sposeranno sabato 17 giugno. Per dirsi «sì» la coppia ha scelto la Sicilia, Noto per la precisione, una città a cui nessuno dei due è legato particolarmente, e sta proprio qui la ragione della scelta.

«Io e Alessandro non ci siamo mai stati e amiamo contaminarci di ricordi puri», ha rivelato l'ex modella in un'intervista a Oggi. Ma nelle ultime ore, Alena Seredova ha pubblicato nelle sue Instagram stories una foto che non è passata inosservata ai suoi fan. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Nelle ultime ore, Alena Seredova ha pubblicato una foto nelle sue Instagram stories: «Esame di terza media e poi si parte», ha scritto la showgirl a corredo della foto con i suoi due figli David Lee e Luis Tomas. Il figlio più piccolo, David, ha sostenuto l'esame di terza media il giorno prima del matrimonio di Alena Seredova e Alessandro Nasi.

Il matrimonio sarà celebrato con rito civile in Comune, il ricevimento sarà all’aperto.

La testimone della sposa sarà Lavinia Borromeo, moglie di John Elkann, che ha fatto conoscere la coppia.

