Emma Marrone, la domenica è difficile carburare: «Come si fa a farcela?». La domanda che diverte i fan

Un quesito irrisolto. «Raga buongiorno, come si fa a farcela?» Emma Marrone lancia un quesito ai follower, strappando un sorriso. Sotto una foto in bianco e nero, l'ex di Stefano De Martino scrive la domanda che manda in titl i fan, perchè accomuna i pensieri di tante persone. Sorridente, la cantante salentina non perde mai la sua ironia a volte pungente a volte genuina, conquistando sempre più fan.

Le risposte

Emma non ha mai perso la sua spontaneità, parlando con il suo pubblico senza filtri.

Botta e risposta

Ed che Emma ha risposto subito: «Francamente me ne infischio» e ha continuato: «Eh no cuore, fregatene e vivi la tua vita. E lascia stare tutti sti professori che giudicano quando sono i primi a non saper stare al mondo». Così, è emerso chiaro e diretto il pensiero dell'ex vincitrice di Amici che, ormai nota al pubblico per la sua schiettezza, consiglia di non dar peso agli altri, ma di pensare solo al proprio bene. E, nel corso degli anni, lei stessa ha dimostrato di essere così: forte e tenace, nonostante le critiche e i leoni da tastiera.

