Emma Marrone senza filtri su Instagram, la risposta ad una follower: «Me ne infischio»

di Redazione Web

A disposizione dei fan. Emma Marrone decide di passare il viaggio in treno a rispondere alle domande dei suoi follower su Instagram. E, come sempre, la cantante salentina risponde senza filtri fidandosi del suo istinto. Riprendendo la frase dell'ultima sua canzone "Mezzomondo", Emma chiede nel box: «Ma dimmi tu chi sei?» e le risposte non tardano ad arrivare.

Charlene di Monaco cambia look. Via il biondo: capelli castani e abito arcobaleno alla premiazione della Formula Uno

Charlene di Monaco cambia look. Via il biondo: capelli castani e abito arcobaleno alla premiazione della Formula Uno

Pensiero netto

Tra le tante risposte, una follower le scrive: «una che dà peso al giudizio della gente», facendo trapelare il suo malore interiore.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Maggio 2023, 21:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA