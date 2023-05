Charlene di Monaco cambia look. Via il biondo: capelli castani e abito arcobaleno alla premiazione della Formula Uno

Charlene di Monaco ha cambiato look. La novità alla premiazione del Gp di Monaco di Formula Uno. Tutti gli occhi erano per la principessa monegasca e non per il vincitore Verstappen. Charlène ha lasciato tutti a bocca aperta con un drastico cambio di look: ha detto addio al biondo platino e ha sfoggiato un nuovo colore di capelli, molto più scuro. La principessa ha accompagnato il marito, il principe Alberto, sul podio per la premiazione, dove ha sfoggiato un originale abito con tutti i colori dell'arcobaleno.

Negli ultimi mesi dai capelli biondo platino al quasi bianco

Negli ultimi mesi era passata dal biondo platino - di quando aveva ricominciato ad apparire in pubblico (dopo la lunga pausa seguita ai 10 mesi isolata in Sudafrica)- ai capelli quasi bianchi.

L'abito arcobaleno di Charlene

Ad attirare l'attenzione del pubblico alla premizione del Gp è stato soprattutto l'abito. La principessa monegasca indossava un abito di Akris senza maniche blu notte, lungo fino ai piedi. Il vestito era illuminato da sottili righe colorate verticali che partivano dalla scollatura e arrivavano via via fino a terra, allargandosi sempre di più. I nastri colorati, uno vicino all'altro, simulano proprio un arcobaleno: in molti hanno visto nell'abito un omaggio silenzioso al Pride Month, che inizia proprio questa settimana.

Lunedì 29 Maggio 2023

