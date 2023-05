Emma Marrone compie 39 anni, gli auguri vip. Ma la sua reazione è epica

di Redazione Web

Compleanno? «E stica**i» risponde Emma Marrone. La cantante salentina oggi festeggia i suoi 39 anni, ma il post condiviso sui social racconta tutt'altro che felicità. Con la sua spiccata ironia, Emma pubblica una foto di sè con una tazza in mano e la scritta che rimanda ad un basso interessa verso questa ricorrenza. Come mai? è solo ironia? La cantante mostra spesso la sua nostalgia per il padre Rosario, scomparso qualche mese fa e a cui era molto legata. Ma, fortunatamente, accanto a lei ci sono molti amici che no hanno esitato a festeggiarla.

I commenti vip

«Auguri dalla tua mamma rock. Un bacio, ti voglio bene» scrive Loredana Bertè e ancora: «buon compleanno Emma» dice Noemi, «Auguri beddhra!» scrive la storica amica Alessandra Amoroso ed Ermal Meta: «Buon compleanno Emma».

