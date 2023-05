Emma Marrone fa impazzire i fan: «Maggio in una foto». Ecco il motivo

di Redazione Web

Un'immagine perfetta del mese in corso. Con la sua nota ironia, Emma Marrone scherza sul meteo molto incerto e insolito di questo mese che è tutt'altro che afoso e caldo. «Maggio in una foto» scrive la cantante salentina pubblicando una foto in cui è avvolta in una coperta, marrone appunto, e guarda verso l'alto. Dietro di sè la natura e l'umidità da cui lei stessa sembra proteggersi. Insomma, un quadro perfetto per questo maggio 2023.

La foto ironica

Dell'estate, al momento, nemmeno l'ombra quest'anno. Il meteo porta pioggia su quasi tutta Italia e, in alcune zone, anche forti venti e temporali. Insomma, tutto fuorchè l'estate. Ed Emma ironizza attirando l'attenzione dei follower con una story Instagram.

