Michelle Hunziker e la vacanza sfortunata: volo cancellato, poi spunta l'arcobaleno. La meta top secret

Dopo la tempesta c'è sempre il sole. Dopo l'entusiasmo smorzato dal volo cancellato, ecco che Michelle Hunziker può tornare a sorridere, essendo arrivata a destinazione. Una vacanza cominciata non proprio nel migliore dei modi per l'ex signora Trussardi che insieme alle sue bambine Sole e Luce, e altri amici, è partita per godersi il mare e le temperature calde. Ma qual è la meta? Ancora top secret il luogo dove è sbarcata la showgirl svizzera. «Good morning» scrive Michelle mentre chiude gli occhi e respira l'aria salutare del mare, con uno sfondo mozzafiato.

«Un risveglio con l'arcobaleno» scrive ancora nelle sue stories Instagram Michelle, pubblicando scatti meravigiliosi di un arcobaleno che finisce nel mare.

Dopo un periodo molto impegnativo, sia a lavoro con programmi come Striscia la notizia, che in famiglia, con la nascita del primo nipote, il piccolo Cesare, la conduttrice è riuscita a ricavarsi del tempo per se stessa e per una meritata vacanza. Purtroppo però, a poche ore dall'imbarco viene annunciato che il volo è stato cancellato. La bellissima conduttrice di Michelle Impossible, ha postato un selfie in cui appare leggermente truccata con eyeliner, mascara e un gloss con matita sulle labbra. Ha deciso di mettere un cappello a falda larga di paglia e indossa una semplice camicetta nera. Questi indizi fanno presupporre che Michelle Hunziker stia andando in una meta estiva. Avrà scelto il mare come prima vacanza durante quest'estate?

