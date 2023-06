Jennifer Aniston, il segreto per rimanere in forma a 54 anni: la regola del 15-15-15

di Redazione web

Jennifer Aniston è una delle attrici di Hollywood più amate di sempre, dal suo esordio nei panni di Rachel Green nella sitcom degli anni '90, l'iconica Friends, al suo matrimonio con Brad Pitt, terminato poco tempo dopo perché l'attore americano si innamorò di Angelina Jolie sul set di Mr. and Mrs.Smith.

Jennifer Aniston non si è persa d'animo e ha sempre lavorato su se stessa per migliorarsi e trovare un equilibrio che andasse bene per lei. Con il passare degli anni Jennifer Aniston è diventata una delle celebrità più ammirate, sia per la bellezza acqua e sapone, che per l'eleganza e il suo stile.

Il suo ultimo progetto è The Morning Show, dove sfoggia un fisico sempre in forma e tonico. L'attrice ha da poco compiuto 54 anni, ma per lei il tempo non sembra trascorrere.

Ha rivelato quali sono alcuni segreti per mantere il corpo sempre in forma e attivo, in particolare, ha svelato la regola del 15-15-15. Andiamo a scoprire di che cosa si tratta.

Il metodo 15-15-15

Jennifer Aniston ha rivelato alla rivista Instyle che lo scorso autunno ha avuto un infortunio che l'ha portata a dover ridurre il suo allenamento quotidiano a semplici esercizi di yoga e pilates.

Quando ha potuto tornare al suo solito regime di allenamento, ha messo a punto il metodo 15-15-15 per praticare sport senza annoiarsi e, soprattutto, sudando con il sorriso.

Ha spiegato che nel suo allenamento si inizia con 15 minuti di pedalata sulla cyclette, si prosegue con 15 minuti sulla macchina ellittica e, infine, 15 minuti sul tapis roulant, per un totale di 45 minuti di allenamento cardio.

Uno dei benefici maggiori di praticare un allenamento di questo tipo, è quello di muovere tutto il corpo, sia la parte superiore (grazie alla macchina ellittica), che la parte inferiore.

Jennifer Aniston ha voluto ricordare che è importantissimo fare almeno 10 minuti di riscaldamento muscolare prima di iniziare gli esercizi e anche dopo la fine dell'allenamento.

La regola del 15-15-15 può essere una valida opzione per iniziare un allenamento molto intenso, sudando molto, ma con il sorriso, pronti per l'estate che sta arrivando.

