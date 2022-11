Jennifer Aniston, morto il padre John: aveva 89 anni ed era una star delle soap. «Dolce papà», la toccante dedica dell'attrice

Lutto per Jennifer Aniston. La pluripremiata star di Friends ha detto addio al padre John, anche lui attore, scomparso all'età di 89 anni lo scorso 11 novembre. «Dolce Papà – scrive l'attrice in un toccante messaggio su Instagram –, eri uno degli esseri umani più belli che io abbia mai conosciuto. Sono così grata che tu sia andato a librarti nei cieli in pace e senza dolore. Ti amerò fino alla fine dei tempi. Non dimenticare di farmi visita».

Jennifer Aniston, il toccante messaggio di addio al padre

Nella dedica social la Aniston riflette sulla data della scomparsa del padre, l'11/11, una serie di numeri che ha tatuato sulla pelle: «Hai sempre avuto un tempismo perfetto. Quel numero avrà per sempre un significato ancora più grande per me ora...».

Nel marzo dello scorso anno era stata la stessa attrice a svelare il significato del suo tatuaggio "segreto" sul polso sinistro, dove sono riportate proprio le cifre "11 11", le stesse condivise dalla più cara amica Andrea Bendewald, «mia sorella acquisita». Tempo fa alcune fonti avevano riferito a People che Jennifer fosse «molto spirituale»: «Il numero 11 è speciale per lei per via del suo compleanno e perché nel 2011 ha perso il suo amato cane Norman». Da oggi quella sequenza di numeri avrà un valore ancora più profondo per l'attrice.

John Aniston, star delle soap: la carriera

John Aniston, l'affascinante attore di origine greca che per oltre tre decenni ha interpretato lo spietato Victor Kiriakis nella soap opera «Il tempo della nostra vita», è morto all'età di 89 anni. Il padre dell'attrice Jennifer Aniston è morto venerdì scorso, come ha annunciato la stessa figlia. «Dolce papà... John Anthony Aniston», ha scritto oggi la star di «Friends» in un post di tributo su Instagram. «Sei stato uno degli esseri umani più belli che abbia mai conosciuto. Sono così grata che tu sia salito in cielo in pace - e senza dolore. E l'11 novembre, per giunta! Hai sempre avuto un tempismo perfetto. Quel numero avrà per sempre un significato ancora più grande per me». John Aniston era nato sull'isola di Creta, in Grecia, il 24 luglio 1933. La sua famiglia si trasferì negli Stati Uniti quando lui aveva due anni; il padre anglicizzò i nomi della famiglia al suo arrivo in America. La famiglia si stabilì a Chester, in Pennsylvania, dove gestì un ristorante.

John Aniston aveva interpretato un altro personaggio, un medico, il dottore Eric Richsrds, nella soap «Il tempo della nostra vita» nel 1969-70, per interpretare poi nella stessa serie dal 1985 fino a pochi mesi fa il personaggio di Victor Kiriakis. Ha recitato anche nelle soap «Aspettando il domani», nel ruolo di Martin Tourneur, e «Love of Life». Aniston è apparso anche due volte nel telefilm «Il tenente Kojak» - la star di quella serie, Telly Savalas, è stato il padrino di Jennifer - ed è apparso anche in episodi di «Il virginiano», «Star Trek: Voyager», «Missione impossibile», «Quella strana ragazza», «Un detective in corsia». John Aniston è stato sposato con la defunta attrice Nancy Dow (madre di Jennifer) dal 1965 fino al divorzio del 1981 e poi con l'attrice Sherry Rooney, conosciuta in «Love of Life», dal giugno 1984. Oltre alla seconda moglie e alla figlia attrice, lascia il figlio Alexander.

