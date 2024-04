Elodie sul palco coi Club Dogo, abbraccia Guè ma lui si scansa: «Trova un amico che ti voglia bene come Pequeno a Marracash»

Elodie, con un look total argentato metalizzato, è tornata al Forum di Assago come ospite a sorpresa dei Club Dogo: insieme hanno cantato il brano Soli a Milano. Dopo l'esibizione Elodie ha abbracciato Jake la Furia e poi ha provato a fare lo stesso con Gué Pequeno, che però l'ha proprio scansata. Un gesto che ha suscitato l'larità e le congetture degli spettatori e degli utenti che hanno visto il video sui social. Secondo molti di loro, Guè avrebbe negato l'abbraccio ad Elodie in segno di rispetto verso il collega-amico, ex di lei, Marracash. E in tanto hanno condiviso le immagini scherzandoci su: «Trova un amico che ti voglia bene come Guè a Marra».

Il rifiuto

Il video che riprende il rifiuto dell'abbraccio di Guè a Elodie è diventato virale e sta facendo il giro del web.

video TikTok @nicoinsalata

