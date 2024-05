Neonata nasce con cuore e stomaco a destra, la soddisfazione dei medici: «La piccola sta bene. Parto straordinario, malformazione rarissima»

di Redazione Web

Una notizia straordinaria per una piccola estramente sfortunata. Una donna di 38 anni è stata protagonista di un parto eccezionale a Salerno, dando alla luce una neonata affetta da una una rarissima malformazione. La bimba, di quasi 3 chili, è portatrice di una condizione genetica molto rara, denominata "Situs Inversus": un collocamento anomalo degli organi del torace e dell'addome con inversione di posizione, rispetto alla loro sede usuale. La piccola paziente, ha infatti il cuore, lo stomaco e la colecisti a destra ed una malformazione della vena cava.

La neomamma è stata ora dimessa dal Reparto di Gravidanza a Rischio dell'Aou San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, diretto dal dottor Mario Polichetti che ha spiegato come il parto in questione sia «un evento davvero straordinario e deve essere gestito con estrema competenza, per evitare eventuali complicazioni, ma siamo fieri ed orgogliosi che si sia concluso nel migliore dei modi».

La storia di Rose Marie Bentley

È di pochi anni fa la scoperta di una donna che aveva vissuto tutta la vita convivendo con questa rara malformazione senza esserne a conoscenza. Rose Marie Bentley è morta nel 2018 a 99 anni nell’Oregon (Stati Uniti), dove ha vissuto tutta la propria vita senza sapere di avere gli organi interni invertiti.

L’autopsia ha permesso di scoprire che la donna era affetta da situs inversus con levocardia, condizione che porta ad avere l’atrio sinistro e il ventricolo sinistro del cuore a destra, quindi invertiti rispetto alla classica posizione anatomica del muscolo cardiaco. Erano inoltre disposti specularmente il fegato, lo stomaco e l’intestino.

