Elodie e Andrea Iannone, il bacio allontana le voci di crisi. La coppia pensa al figlio?

di Luca Uccello

E questa sarebbe una coppia in crisi? Decisamente no. A favore di paparazzo Elodie e Andrea Iannone si abbracciano, si baciano davanti a tutti. A una Milano affollata per il Salone del Mobile. Una dimostrazione d'amore per chi nelle ultime settimane aveva parlato di storia d'amore in crisi, di stanchezza da parte di entrambi.

Elodie e Andrea Iannone, nessuna crisi

Le foto pubblicate in esclusiva dal settimanale Gente dimostrano l'esatto contrario.

Dopo le storie con Belen Rodriguez e Giulia De Lellis tanto per fare qualche nome, Andrea sembrava aver perso la fiducia. Proprio come Elodie dopo la fine con il collega Marracash. Poi l'incontro, il colpo di fulmine e la decisione dopo qualche mese di prova di andare a vivere insieme a Lugano, dove Andrea ha una splendida villa sul lago.

Ora, smentiti chi diceva che non sarebbe durata, la domanda è un'altra: ma Elodie e Andrea stanno pensando anche di allargare la famiglia?

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Aprile 2024, 10:20

