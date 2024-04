Elodie, Max Pezzali e i The Kolors cantano alla festa aziendale, concerto privato per i dipendenti: la sorpresa è incredibile

di Valerio Salviani

Come fare felici i propri dipendenti? No, non parliamo di bonus vari, ferie extra o della settimana corta (che comunque non fanno male). Ma del concerto esclusivo di Elodie, Max Pezzali e dei The Kolors. I fortunati dipendenti sono quelli di Accenture, multinazionale di consulenza strategica, che per la festa azienndale ha organizzato un evento senza precedenti, senza badare a spese.

L'evento a Milano

L'occasione è l'Accenture Purple Party, organizzato al MiCo Milano Congressi.

A scatenarli è stata soprattutto Elodie, che si è esibita per un'ora sfoggiando i suoi pezzi più famosi e divertendosi insieme agli spettatori speciali. Dopo di lei è stato il turno di Max Pezzali. Hanno chiuso la serata i The Kolors. Sui social i dipendenti hanno raccontato l'evento con video e foto, usando toni entusiasti nei confronti dell'azienda che gli ha regalato un'esperienza da ricordare.

Le feste aziendali diventano una gara

Le feste aziendali delle multinazionali sono diventate dei veri e propri eventi esclusivi. Un modo innovativo per le aziende per attirare nuovi talenti. Lo scorso Natale i Maneskin hanno cantanto per Luxottica, mentre Mengoni è stato la star della festa di Pwc. Alla festa dell’azienda di consulenza Reply a Torino, Milano e Roma sono stati chiamati i Pinguini tattici nucleari. Insomma, ormai è una sfida senza esclusione dei colpi. E i dipendenti ringraziano.

