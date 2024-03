Emma: «Nei social e nella vita non mi faccio filtrare. Taylor Swift o Elodie? Duetterei con…»

di Alessia Di Fiore

Reduce dal festival di Sanremo 2024, Emma Marrone negli studi radiofonici di Radio Kiss Kiss si è confessata su carriera, tour in arrivo e... vita privata.

La canzone di Emma presentata al festival di Sanremo 2024, Apnea, è un successone e sui social un pezzo del testo è diventato un vero e proprio trend e numerosi sono gli utenti che lo stanno rielaborando. «Non mi piace niente ma tu mi togli il respiro» la frase del testo di Apnea presa in prestito dagli utenti social e sebbene lo abbia seguito anche la stessa cantante, durante l'intervista ha ammesso di non averlo creato lei.

Emma Marrone e il post Sanremo

«Non ho lanciato niente, sono i miei fan che lanciano queste cose, questo è il bello.», afferma la cantante, che è prossima a iniziare un tour in giro per l'italia e in merito afferma: «Saranno show diversi, quello che porterò nei festival sarà diverso da quello che porterò nei palazzetti. Non ci siamo messi a preparare il tutto tecnicamente, ma sarà molto bello».

Proprio grazie al successo di Apnea, la cantante ha da pochissimo vinto un disco d'oro e ha mostrato sui social i festeggiamenti durante i quali la Marrone ha anche ballato su un tavolo, dimostrando che sui social si può essere autentici.

«Non so se vince quello sui social.

Per concludere alla cantante sono state poste una serie di domande a raffica alle quali doveva rispondere senza pensare troppo, e una delle risposte è molto interessante.

Alla domanda: «Hai la possibilità di fare un duetto e puoi scegliere: Elodie o Taylor Swift?». Emma risponde «Elodie». Una risposta che ancora una volta riconferma la serietà e l'autenticità della cantante.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Marzo 2024, 19:55

